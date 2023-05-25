Манчестер Юнайтед заинтересован в двух игроках Челси

Манчестер Юнайтед готовится вести переговоры с лондонским Челси по двум футболистам.

Как сообщает The Guardian, манкунианцы интересуются Мэйсоном Маунтом и Матео Ковачичем. У обоих хавбеков остается всего год по действующему контракту с "пенсионерами".

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг хочет иметь больше атлетизма в полузащите своей команды. Он также является фанатом универсализма и работоспособности 24-летнего англичанина.

Ранее появилась информация, что и сам Маунт был бы не против продолжить свою карьеру на Олд Траффорд.

Что же касается Ковачича, то Юнайтед придется выиграть конкуренцию за 29-летнего хорвата у мюнхенской Баварии.

Напомним, что в четверг, 25 мая, Манчестер Юнайтед на своем поле встретится с Челси в рамках перенесенного 32-го тура АПЛ. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.