Еще один экс-тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ

Английский Эвертон начал поиски нового тренера, если по итогам сезона придется расстаться с Шоном Дайчем, пишет Record Sport.

Издание утверждает, что "ириски" уже провели предварительные переговоры с экс-наставником донецкого Шахтера Луишем Каштру.

В данный момент португальский специалист возглавляет Ботафого, с которым в конце текущего года истекает контракт.

Напомним, что Каштру возглавлял Шахтер в период с 2019 до 2021 года, с горняками он выиграл одно чемпионство УПЛ.

Также ранее стало известно, что Зидан отклонил предложение Ан-Насра.