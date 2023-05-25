Еще один экс-тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ
Каштру заинтересовал Эвертон.
Английский Эвертон начал поиски нового тренера, если по итогам сезона придется расстаться с Шоном Дайчем, пишет Record Sport.
Издание утверждает, что "ириски" уже провели предварительные переговоры с экс-наставником донецкого Шахтера Луишем Каштру.
В данный момент португальский специалист возглавляет Ботафого, с которым в конце текущего года истекает контракт.
Напомним, что Каштру возглавлял Шахтер в период с 2019 до 2021 года, с горняками он выиграл одно чемпионство УПЛ.
Также ранее стало известно, что Зидан отклонил предложение Ан-Насра.