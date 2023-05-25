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Еще один экс-тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ

Каштру заинтересовал Эвертон.
Вчера, 23:25
Луиш Каштру / Getty Images
Луиш Каштру / Getty Images

Английский Эвертон начал поиски нового тренера, если по итогам сезона придется расстаться с Шоном Дайчем, пишет Record Sport.

Издание утверждает, что "ириски" уже провели предварительные переговоры с экс-наставником донецкого Шахтера Луишем Каштру.

В данный момент португальский специалист возглавляет Ботафого, с которым в конце текущего года истекает контракт.

Напомним, что Каштру возглавлял Шахтер в период с 2019 до 2021 года, с горняками он выиграл одно чемпионство УПЛ.

Также ранее стало известно, что Зидан отклонил предложение Ан-Насра.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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