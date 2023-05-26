У форварда Брентфорда диагностировали зависимость от азартных игр

Айвен Тоуни 13(!) раз ставил на то, что его команда проиграет, при этом на ее победу он ставил еще чаще.

Футбольная ассоциация Англии (ФАА) опубликовала список причин, по которым форвард Брентфорда получил 8-месячную дисквалификацию за ставки.

Как сообщает Sky Sports, 27-летнему англичанину поставили диагноз - зависимость от азартных игр.

Также было объявлено, что:

126 ставок было сделано на матчи соревнований, в которых клуб Тоуни участвовал или имел право участвовать;

Из этих 126 ставок 29 были связаны с клубами, в которых нападающий был зарегистрирован или арендован в то время;

16 из этих 29 ставок были на то, что его команда выиграет в 15 разных матчах, Айвен сыграл в 11 из них и еще один матч он провел на скамейке запасных;

13 из 29 ставок были на то, что команда Тоуни проиграет в семи разных матчах в период с 22 августа 2017 года по 3 марта 2018 года, но при этом он не играл ни в одном из этих матчей;

11 из 13 ставок были на поражение Ньюкасла, которому игрок в то время принадлежал, но находился в аренде в другой команде;

две другие ставки касались матча между Уиганом, который арендовал Тоуни, и Астон Виллой;

Тоуни неоднократно признавался, что лгал следователям после того, как изначально отрицал, что делал ставки на футбол.

Игрок сборной Англии признал 232 нарушения правил ставок в период с февраля 2017 года по январь 2021 года.

Согласно документу ФАА, если бы Тоуни не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, он бы получил 15-месячную дисквалификацию. Однако, признав себя виновным и проявив "искреннее раскаяние", его дисквалификация была сокращена.