iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

У форварда Брентфорда диагностировали зависимость от азартных игр

Айвен Тоуни 13(!) раз ставил на то, что его команда проиграет, при этом на ее победу он ставил еще чаще.
Сегодня, 14:35
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (ФАА) опубликовала список причин, по которым форвард Брентфорда получил 8-месячную дисквалификацию за ставки.

Как сообщает Sky Sports, 27-летнему англичанину поставили диагноз - зависимость от азартных игр.

Также было объявлено, что:

  • 126 ставок было сделано на матчи соревнований, в которых клуб Тоуни участвовал или имел право участвовать;
  • Из этих 126 ставок 29 были связаны с клубами, в которых нападающий был зарегистрирован или арендован в то время;
  • 16 из этих 29 ставок были на то, что его команда выиграет в 15 разных матчах, Айвен сыграл в 11 из них и еще один матч он провел на скамейке запасных;
  • 13 из 29 ставок были на то, что команда Тоуни проиграет в семи разных матчах в период с 22 августа 2017 года по 3 марта 2018 года, но при этом он не играл ни в одном из этих матчей;
  • 11 из 13 ставок были на поражение Ньюкасла, которому игрок в то время принадлежал, но находился в аренде в другой команде;
  • две другие ставки касались матча между Уиганом, который арендовал Тоуни, и Астон Виллой;
  • Тоуни неоднократно признавался, что лгал следователям после того, как изначально отрицал, что делал ставки на футбол.

Игрок сборной Англии признал 232 нарушения правил ставок в период с февраля 2017 года по январь 2021 года.

Согласно документу ФАА, если бы Тоуни не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, он бы получил 15-месячную дисквалификацию. Однако, признав себя виновным и проявив "искреннее раскаяние", его дисквалификация была сокращена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ

Статьи по теме

Золотой цвет не пригодился: Арсенал представил домашний комплект формы на сезон-2023/24 Золотой цвет не пригодился: Арсенал представил домашний комплект формы на сезон-2023/24
Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед заинтересован в двух игроках Челси Манчестер Юнайтед заинтересован в двух игроках Челси
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:30
Тоттенхэм лишился еще одного претендента на пост главного тренера
Европа16:02
ПСЖ определился с приоритетной целью на пост главного тренера
Формула 115:41
Гран-при Монако: Первая практика. Сайнс, Алонсо и Хэмилтон в первой тройке
Киберспорт15:31
Финская студия преподнесла неожиданный подарок украинским игрокам
Европа15:17
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа15:12
Золотой цвет не пригодился: Арсенал представил домашний комплект формы на сезон-2023/24
Бокс15:05
Топ-10 боксеров по версии ESPN: Усик сохранил свою позицию, Хэйни поднялся на одну строчку
Другие14:40
Следите за последними украинскими и мировыми новостями спорта с помощью наших соцсетей
Европа14:35
У форварда Брентфорда диагностировали зависимость от азартных игр
Киберспорт14:00
Monte выступили с заявлением насчет списка Министерства молодежи и спорта Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK