Холанд рассказал, какой гол в текущем сезоне стал его любимым
Гол против Саутгемптона точно запомнился болельщикам.
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд признался, какой забитый гол в текущем сезоне стал его любимым.
Норвежец наколотил в своем дебютном сезоне в Англии 36 голов, так что выбирать точно было из чего.
Неожиданно, Эрлинг признался, что больше всего ему понравился его гол против в Саутгемптона, который Холанд оформил красивым ударом в падении.
Running out of words for @ErlingHaaland 🤯 pic.twitter.com/evnd267QBc— Manchester City (@ManCity) April 8, 2023
"Это был действительно хороший гол. Идеальный пас от Джека Грилиша. Действительно особенный гол. Мне нечего сказать по этому поводу, потому что гол действительно говорит сам за себя", - цитирует нападающего 90Min.
Также напомним, что ранее Холанд повторил рекорд Тьерри Анри по результативным действиям в одном сезоне.