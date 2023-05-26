Холанд рассказал, какой гол в текущем сезоне стал его любимым

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд признался, какой забитый гол в текущем сезоне стал его любимым.

Норвежец наколотил в своем дебютном сезоне в Англии 36 голов, так что выбирать точно было из чего.

Неожиданно, Эрлинг признался, что больше всего ему понравился его гол против в Саутгемптона, который Холанд оформил красивым ударом в падении.

"Это был действительно хороший гол. Идеальный пас от Джека Грилиша. Действительно особенный гол. Мне нечего сказать по этому поводу, потому что гол действительно говорит сам за себя", - цитирует нападающего 90Min.

Также напомним, что ранее Холанд повторил рекорд Тьерри Анри по результативным действиям в одном сезоне.