Ну хоть не зенит: Спаллетти набил крутое тату в честь победы в Серии А
Третье скудетто можно отметить и первой татуировкой.
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти набил крутое тату в честь долгожданного скудетто неаполитанцев.
Соответствующий пост появился в Инстаграме тату-мастера Валентино Росси.
64-летний тренер набил на руке эмблему Наполи и скудетто с цифрой 3, ведь это стало лишь третьим чемпионством неаполитанского клуба в истории.
Также любопытно, что для Спаллетти эта татуировка стала первой в жизни, что говорит о том, насколько большое значение имеет для тренера это достижение.
Однако напомним, что ранее Лучано Спаллетти проявил себя, как личность с низкой социальной ответственностью, поздравив с чемпионством руснявый зенит.