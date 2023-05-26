Ну хоть не зенит: Спаллетти набил крутое тату в честь победы в Серии А

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти набил крутое тату в честь долгожданного скудетто неаполитанцев.

Соответствующий пост появился в Инстаграме тату-мастера Валентино Росси.

64-летний тренер набил на руке эмблему Наполи и скудетто с цифрой 3, ведь это стало лишь третьим чемпионством неаполитанского клуба в истории.

Также любопытно, что для Спаллетти эта татуировка стала первой в жизни, что говорит о том, насколько большое значение имеет для тренера это достижение.

Однако напомним, что ранее Лучано Спаллетти проявил себя, как личность с низкой социальной ответственностью, поздравив с чемпионством руснявый зенит.