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Ну хоть не зенит: Спаллетти набил крутое тату в честь победы в Серии А

Третье скудетто можно отметить и первой татуировкой.
Сегодня, 21:14
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти набил крутое тату в честь долгожданного скудетто неаполитанцев.

Соответствующий пост появился в Инстаграме тату-мастера Валентино Росси.

64-летний тренер набил на руке эмблему Наполи и скудетто с цифрой 3, ведь это стало лишь третьим чемпионством неаполитанского клуба в истории.

Также любопытно, что для Спаллетти эта татуировка стала первой в жизни, что говорит о том, насколько большое значение имеет для тренера это достижение.

Однако напомним, что ранее Лучано Спаллетти проявил себя, как личность с низкой социальной ответственностью, поздравив с чемпионством руснявый зенит.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лучано Спаллетти

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