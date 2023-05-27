Без Зинченко: Представлена символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal

В команду года вошли представители первой четверки чемпионата Англии.

Британское издание Goal представило свой вариант сборной сезона английской Премьер-лиги по итогам кампании-2022/2023.

В символическую одиннадцатку попали игроки только из первой четверки чемпионата Англии - Манчестер Сити, Арсенала, Манчестер Юнайтед и Ньюкасла, но места в команде не нашлось украинскому защитнику Александру Зинченку, представляющему "канониров".

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Сборная сезона АПЛ по версии Goal:

Вратарь : Ник Поуп (Ньюкасл)

: Ник Поуп (Ньюкасл) Защитники : Киран Триппьер (Ньюкасл), Вильям Салиба (Арсенал), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Натан Аке (Манчестер Сити)

: Киран Триппьер (Ньюкасл), Вильям Салиба (Арсенал), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Натан Аке (Манчестер Сити) Полузащитники : Родри (Манчестер Сити), Мартин Эдегор (Арсенал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

: Родри (Манчестер Сити), Мартин Эдегор (Арсенал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) Нападающие: Букайо Сака (Арсенал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

Ранее сообщалось, что Зинченко вошел в ТОП-20 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo.

Источник: Goal.com