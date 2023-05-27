Полузащитник Арсенала близок к окончательной договоренности о переходе в Байер

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака летом станет игроком леверкузенского Байера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка о переходе 30-летнего футболиста практически закрыта, а последние детали контракта игрока с немецким клубом будут согласованы на следующей неделе.

Отметим, что действующий договор швейцарского хавбека с "канонирами" рассчитан до лета 2024 года.

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В нынешнем сезоне Джака провел в составе Арсенала во всех турнирах 46 матчей, записав на свой счет семь голов и семь результативных передач.

Швейцарец уже выступал в чемпионате Германии за менхенгладбахскую Боруссию до перехода в лондонский клуб в 2016 году.

Ранее сообщалось, сколько Байер заплатит Арсеналу за переход Джаки.