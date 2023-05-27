iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Арсенала близок к окончательной договоренности о переходе в Байер

Хавбек "канониров" продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
Сегодня, 15:08
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака летом станет игроком леверкузенского Байера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка о переходе 30-летнего футболиста практически закрыта, а последние детали контракта игрока с немецким клубом будут согласованы на следующей неделе.

Отметим, что действующий договор швейцарского хавбека с "канонирами" рассчитан до лета 2024 года.

Читай также: Массовая чистка: Арсенал намерен разгрузить состав летом

В нынешнем сезоне Джака провел в составе Арсенала во всех турнирах 46 матчей, записав на свой счет семь голов и семь результативных передач.

Швейцарец уже выступал в чемпионате Германии за менхенгладбахскую Боруссию до перехода в лондонский клуб в 2016 году.

Ранее сообщалось, сколько Байер заплатит Арсеналу за переход Джаки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы байер Арсенал Лондон Гранит Джака

Статьи по теме

Без Зинченко: Представлена символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal Без Зинченко: Представлена символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal
Золотой цвет не пригодился: Арсенал представил домашний комплект формы на сезон-2023/24 Золотой цвет не пригодился: Арсенал представил домашний комплект формы на сезон-2023/24
Лондонские топ-клубы претендуют на защитника Байера Лондонские топ-клубы претендуют на защитника Байера
Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:04
Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления
Украина15:49
Динамо продлило контракт с нигерийским вингером
Европа15:30
Еще одна награда: Холанд - лучший молодой игрок АПЛ сезона-2022/23
Формула 115:14
Гран-при Монако: Третья практика. Ферстаппен снова лучший, Хэмилтон разбил болид
Европа15:08
Полузащитник Арсенала близок к окончательной договоренности о переходе в Байер
Бокс14:53
"Я видел ограбления и похуже": Экс-соперник Ломаченко отреагировал на поражение украинца
Европа14:28
Реалу и Барселоне запретили использовать бренд Эль Класико
Европа14:21
Моуринью определился со своим будущим в Роме
Бокс14:00
Промоутер Джошуа обвинил Тайсона Фьюри во лжи
Бокс13:42
"Будет интересно": Непобежденный чемпион выразил желание подраться с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK