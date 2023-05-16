Одноклубник Зинченко принял решение покинуть летом Арсенал

Хавбек Арсенала Гранит Джака летом сменит команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Швейцарец решит уйти из лондонской команды по окончании сезона. Стороны не ведут переговоров о новом контракте и планируют расстаться этим летом.

В свою очередь, работу над трансфером ведет Байер. 30-летний полузащитник обойдется немцам в 15 млн евро.

Отметим, леверкузенцы уже почти согласовали с игроком условия контракта, рассчитанного до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Джаки пять голов и семь ассистов в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен разгрузить состав летом.