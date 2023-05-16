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Одноклубник Зинченко принял решение покинуть летом Арсенал

Джака намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Сегодня, 21:43
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Хавбек Арсенала Гранит Джака летом сменит команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Швейцарец решит уйти из лондонской команды по окончании сезона. Стороны не ведут переговоров о новом контракте и планируют расстаться этим летом. 

В свою очередь, работу над трансфером ведет Байер. 30-летний полузащитник обойдется немцам в 15 млн евро.

Отметим, леверкузенцы уже почти согласовали с игроком условия контракта, рассчитанного до 2027 года. 

В текущем сезоне на счету Джаки пять голов и семь ассистов в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен разгрузить состав летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал байер Гранит Джака

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