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Холанд установил новый рекорд АПЛ, выиграв две главные награды в один сезон

Очередное достижение на счету форварда Манчестер Сити.
Сегодня, 17:03
Эрлинг Холанд / premierleague.com
Эрлинг Холанд / premierleague.com

В субботу, 27 мая, Английская Премьер-лига объявила, что Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона.

Немногим позже стало известно, что норвежец также стал лучшим молодым игроком кампании, которая скорой подойдет к концу.

Как сообщает официальный сайт лиги, Холанд установил  новый рекорд, став первым игроком в истории АПЛ, выигравшим две эти награды за один и тот же сезон.

Это произошло после рекордного дебютного сезона для 22-летнего нападающего, который забил 36 голов в 35 матчах - больше всего среди игроков за одну кампанию.

Благодаря своим бомбардирским подвигам, Холанд помог Манчестер Сити сохранить титул Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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