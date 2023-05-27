Холанд установил новый рекорд АПЛ, выиграв две главные награды в один сезон
Очередное достижение на счету форварда Манчестер Сити.
В субботу, 27 мая, Английская Премьер-лига объявила, что Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона.
Немногим позже стало известно, что норвежец также стал лучшим молодым игроком кампании, которая скорой подойдет к концу.
Как сообщает официальный сайт лиги, Холанд установил новый рекорд, став первым игроком в истории АПЛ, выигравшим две эти награды за один и тот же сезон.
Это произошло после рекордного дебютного сезона для 22-летнего нападающего, который забил 36 голов в 35 матчах - больше всего среди игроков за одну кампанию.
Благодаря своим бомбардирским подвигам, Холанд помог Манчестер Сити сохранить титул Премьер-лиги.