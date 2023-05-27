Холанд установил новый рекорд АПЛ, выиграв две главные награды в один сезон

В субботу, 27 мая, Английская Премьер-лига объявила, что Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона.

Немногим позже стало известно, что норвежец также стал лучшим молодым игроком кампании, которая скорой подойдет к концу.

Как сообщает официальный сайт лиги, Холанд установил новый рекорд, став первым игроком в истории АПЛ, выигравшим две эти награды за один и тот же сезон.

Это произошло после рекордного дебютного сезона для 22-летнего нападающего, который забил 36 голов в 35 матчах - больше всего среди игроков за одну кампанию.

Благодаря своим бомбардирским подвигам, Холанд помог Манчестер Сити сохранить титул Премьер-лиги.