Еще одна награда: Холанд - лучший молодой игрок АПЛ сезона-2022/23

За один день норвежская машина получила сразу две индивидуальные награды чемпионата Англии.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был назван лучшим молодым игроком сезона в АПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Сезон-2022/23 стал по-настоящему выдающимся для 22-летнего норвежца, которому не было равных.

Холанд рекордные 36 раз отметился в воротах соперников, сделав это в 35 матчах. На его счету также 8 ассистов в рамках чемпионата Англии, благодаря чему он сумел повторить рекорд Тьерри Анри по количеству результативных действий за сезон.

Стоит отметить, что у форварда будет еще шанс побить этот рекорд в последнем матче кампании - в воскресенье, 28 мая, Манчестер Сити сыграет на выезде с Брентфордом.

Всего же в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд появлялся на поле 51 раз, при этом отметившись 52 голами и 9 результативными передачами.