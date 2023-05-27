Унион сыграет в Лиге чемпионов, Фрайбург - в Лиге Европы, Байер отправится в Лигу конференций

Определились все команды, которые будут представлять Германию в еврокубках в следующем сезоне.

В субботу, 27 мая, в Германии подошел к концу очередной сезон Бундеслиги, который подарил невероятную развязку не только в плане чемпионства, но и в плане участников еврокубков.

Так, помимо Баварии, дортмундской Боруссии и РБ Лейпцига, которые досрочно гарантировали себе место в Лиге чемпионов, в главном еврокубке Старого Света сыграет еще и Унион.

Клуб из Берлина одержал минимальную победу над Вердером (1:0), в то время как Фрайбург, его главный конкурент, уступил франкфуртскому Айнтрахту (1:2).

За счет таких результатов Унион опередил оппонента на три очка и занял четвертое место Бундеслиги. Фрайбург в свою очередь пойдет покорять Лигу Европы.

Последнее еврокубковое место разыгрывали между собой Байер, Айнтрахт и Вольфсбург. Последний по итогам первого тайма выходил в Лигу конференций. Однако "волки" в итоге умудрились дважды пропустить и проиграть уже вылетевшей Герте.

Параллельно с этим леверкузенцы разгромно уступили Бохуму, который сумел избежать переходных матчей. Но даже это не помешало команде Хаби Алонсо за счет лучшей разницы голов опередить Айнтрахт и завоевать право выступить в Лиге конференций в следующем сезоне.