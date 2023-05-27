Определились команды, вылетевшие из Бундеслиги

Шальке и Герту мы в следующем сезоне чемпионата Германии не увидим, а вот Штуттгарт еще имеет шансы побороться за сохранение прописки.

В 34 туре Бундеслиги наконец разрешились все интриги, одной из которых была борьба за сохранение прописки.

Не повезло остаться в высшем дивизионе гельзенкирхенскому Шальке и берлинской Герте. При этом отметим, что Герта уже достаточно давно лишилась шансов на то, чтобы играть в следующем сезоне чемпионата Германии.

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Развернулась нешуточная борьба за возможность остаться в Бундеслиге напрямую, а не играть переходные матчи. На это до последнего претендовали уже упомянутый Шальке, Бохум, Аугсбург и Штуттгарт.

Бохуму и Аугсбургу повезло больше остальных. "Бело-синие" победили Байер в своем матче 4:0, а Аугсбург проиграл Боруссии Менхенгладбах 2:0, но из-за ничьей между Штуттгартом и Хоффенхаймом (1:1) именно "швабы" будут бороться с командой из второй Бундеслиги.

Штуттгарту предстоит сыграть за право остаться в элите с Хайденхаймом либо Гамбургом. Их соперник станет известен завтра, 28 мая, после того, как пройдет последний тур второго немецкого дивизиона.