Бенфика - чемпион Португалии сезона-2022/23

"Орлы" уверенно разгромили соперника и не позволили Порту даже надеяться на осечку.

В последнем туре португальской Примейры решалась судьба чемпионского титула, на который претендовали Бенфика и Порту.

Перед решающим матчем "орлы" опережали своего конкурента за титул на два очка.

В 34-м туре Порту обыграл Гимарайнш со счетом 3:0, однако в параллельной встрече Бенфика с таким же счетом разгромила Санта Клару, что позволило ей удержать преимущество в два балла и впервые с сезона-2018/19 стать чемпионом Португалии.

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В итоге в следующем сезоне обе команды выступят на групповом этапе Лиги чемпионов. Через квалификацию придется проходить Браге, которая заняла третье место.

Спортинг отправится в группового этап Лиги Европы, а Ароука и Гимарайнш сыграют в Лиге конференций.

Бенфика чаще всех становилась чемпионом Португалии. На счету лиссабонского коллектива 38 чемпионских титулов, что на восемь больше, чем у Порту.