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Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:2: обзор матча и результат игры 27.05.2023

Команда украинца не сумела завоевать трофей.
Сегодня, 22:11
Андрей Ярмоленко / https://www.instagram.com/alainfcae/
Андрей Ярмоленко / https://www.instagram.com/alainfcae/

В субботу, 27 мая, на Тахнун Бин Мохамед Стэдиум состоялся финал кубка лиги ОАЭ, в котором сошлись Аль-Айн Андрея Ярмоленко и Аль-Шарджа.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров не смог рассчитывать на своего соотечественника, который пропустил эту встречу из-за травмы.

И без украинского вингера команда не сумела победить, хотя она забила первый гол в матче - на 30-й минуте отличился Куаме Отонн Куадио.

Однако еще до перерыва гости забили дважды, перехватив лидерство, которое удержалось до самого конца.

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Статистика матча Аль-Айн - Аль-Шарджа финала кубка лиги ОАЭ

Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:2
Голы: Куадио, 30 - Луанзиньо, 45+3, Кайо, 45+10.

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 12 - 21
Атаки: 88 - 79

Аль-Айн: Эйса - Хассан (Барман, 75), Едвай, Куадио, Перейра (Альблуши, 58) - Мубарик (Валид, 75), Паласиос, Надер - Мохаммед, Раими, Эрик.

Аль-Шарджа: Аль-Хосани - Мелони, Абдулрахман, Манолас, Аль-Хассан (Салим Али, 83) - Рашид, Пьянич (Хума, 89), Суроор - Луанзиньо (Джанини, 65), Кайо, Камара (Алькасер, 83).

Предупреждение: Едвай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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