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Малиновский получил средние оценки за матч с Брестом

Украинец не впечатлил, выйдя на замену.
Сегодня, 00:51
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 37 тура чемпионата Франции Марсель уступил дома Бресту 1:2.

Украинец Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме и сыграл 35 минут.

За отведенное ему время хавбек отдал 10 точных передач из 18, сделал 2 точных навеса из 5, выиграл два единоборства, единожды отобрал мяч и 13 раз потерял его.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6.3 и 6.6 баллов соответственно, что является средним показателем.

Напомним, ранее Малиновский поздравил команду из родного города с выходом в УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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