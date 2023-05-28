Малиновский получил средние оценки за матч с Брестом

Украинец не впечатлил, выйдя на замену.

В рамках 37 тура чемпионата Франции Марсель уступил дома Бресту 1:2.

Украинец Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме и сыграл 35 минут.

За отведенное ему время хавбек отдал 10 точных передач из 18, сделал 2 точных навеса из 5, выиграл два единоборства, единожды отобрал мяч и 13 раз потерял его.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6.3 и 6.6 баллов соответственно, что является средним показателем.

Напомним, ранее Малиновский поздравил команду из родного города с выходом в УПЛ.