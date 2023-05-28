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Цыганков выйдет на поле с первых минут в матче Жирона - Бетис

Украинский вингер настроен помочь своей команде попасть в еврокубки по итогам сезона.
Сегодня, 19:16
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи пройдет матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся Жирона и Бетис.

"Огурцы" практически гарантировали себе место в Лиге Европы на следующий сезон, а каталонский клуб ведет борьбу за Лигу конференций.

И в этом ему должен помочь Виктор Цыганков, который появится на поле с самых первых минут.

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Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Хуанпе, Ортега - Ромеу, Цыганков, Рейньер, Эррера, Валери - Кастельянос.

Запасные: Фуидиас, Карлос, Коуту, Фаррес, Бернарду, А. Гарсия, Б. Гарсия, Кальенс, Каррера, Стуани.

Бетис: Браво - Сабали, Луиз Фелипе, Гонсалес, Миранда - Родригес, Карвалью, Каналес, Родри, Перес - Иглесиас.

Запасные: Силва, Мартин, Энрике, Виллиан Жозе, Абнер, Акуку, Гуардадо, Крус, Монтоя, Руибаль, Хоакин, Хуанми.

Стартовый свисток матча Жирона - Бетис запланирован на 20:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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