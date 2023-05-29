По следам Спаллетти: Арсенал поздравил с днем рождения росийского игрока

Интересно, как там сейчас Зинченко?

Лондонский Арсенал немного позабыл о реальном мире и поздравил с днем рождения своего экс-игрока андрея аршавина.

Соответствущий пост появился на официальной странице клуба с самым знаменитым выступлением росияна за "канониров", когда он оформил покер в ворота Ливерпуля.

В данный момент в составе лондонцев играет украинский защитник Александр Зинченко, а аршавин - один из тех, кто поддерживает войну в Украине.

Ранее экс-игрок признавался, что если нужно будет, он готов ехать в Украину с оружием в руках.

Ранее поздравлениями в адрес русни отметился и тренер Наполи Лучано Спаллетти.