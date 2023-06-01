УЕФА намерена ввести в футболе потолок зарплат и лимит на затраты на трансферы

УЕФА намерена внедрить глобальные изменения в футболе.

Как сообщает издание The Times, в организации разрабатывают новый финансовый план, согласно которому планируется ввести лимит на затраты на трансферы за один сезон и потолок зарплат.

Суммы, которые будет разрешаться клубам тратить на переходы и заработные платы игроков на данный момент не уточняются.

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Данная идея в УЕФА возникла после того, как ведущие неанглийские клубы высказались против внедрения новых правил финансовой стойкости, согласно которым команды смогут тратить не более 90% от своих доходов, сославшись на то, что это играет на руку только коллективам из АПЛ, создавая неравные условия.

Для того, чтобы план был утвержден необходимо получить "зеленый свет" от ЕС, Ассоциации европейских клубов, европейских лиг и профсоюза футболистов.