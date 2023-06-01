Один провалился - осталось двое: кто станет первым обладателем трех Еврокубков
Вчера, 31 мая, Рома уступила Севилье в финале Лиги Европы.
Таким образом, Тэмми Абрахам упустил возможность вписать свое имя в историю футбола, как первый игрок, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
Однако, в этом сезоне, таким образом оставить свой след могут еще два футболиста, о которых и расскажет ISPORT.ua.
Кто может стать первым игроком в истории футбола, выигравшим ЛЧ, ЛЕ и ЛК
Эмерсон (Вест Хэм)
- Чего не хватает: Лиги конференций
- Что выиграл: Лигу чемпионов в сезоне-2020/21 и Лигу Европы в сезоне-2018/19 с Челси.
Итальянец бразильского происхождения внес серьезный вклад в завоевание "синими" Лиги Европы, но, затем потерял место в старте и уже в победной Лиге чемпионов сыграл совсем мало.
Летом прошлого года защитник перебрался в Вест Хэм, в котором стал основным и дошел до финала Лиги конференций, где вскоре сыграет с Фиорентиной.
Генрих Мхитарян (Интер)
- Чего не хватает: Лиги Чемпионов
- Что выиграл: Лигу Европы с Манчестер Юнайтед в сезоне-16/17 и Лигу конференций с Ромой в сезоне-21/22
Армянину посчастливилось стать одним из футболистов, выигравших первый в истории розыгрыш Лиги конференций, внеся заметный вклад в завоевание трофея коллективом Жозе Моуринью. В стане "красных дьявлов" он также был одним из ведущих исполнителей в том сезоне, когда команда под руководством все того же специалиста выиграла Лигу Европы.
Теперь хавбек в стане "нерадзурри" может еще раз вписать свое имя в историю футбола, если его команде удастся победить Манчестер Сити. Однако, в этот раз его тренером является уже другой специалист, а именно Симоне Индзаги.
Напомним, что финалы Лиги конференций и Лиги чемпионов состоятся 7 и 10 июня соответственно. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.