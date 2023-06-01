Один провалился - осталось двое: кто станет первым обладателем трех Еврокубков

Вчера, 31 мая, Рома уступила Севилье в финале Лиги Европы.

Таким образом, Тэмми Абрахам упустил возможность вписать свое имя в историю футбола, как первый игрок, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Однако, в этом сезоне, таким образом оставить свой след могут еще два футболиста, о которых и расскажет ISPORT.ua.

Кто может стать первым игроком в истории футбола, выигравшим ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Эмерсон (Вест Хэм)

Чего не хватает: Лиги конференций

Что выиграл: Лигу чемпионов в сезоне-2020/21 и Лигу Европы в сезоне-2018/19 с Челси.

Итальянец бразильского происхождения внес серьезный вклад в завоевание "синими" Лиги Европы, но, затем потерял место в старте и уже в победной Лиге чемпионов сыграл совсем мало.

Летом прошлого года защитник перебрался в Вест Хэм, в котором стал основным и дошел до финала Лиги конференций, где вскоре сыграет с Фиорентиной.

Эмерсон / Источник: Getty Images

Генрих Мхитарян (Интер)

Чего не хватает: Лиги Чемпионов

Что выиграл: Лигу Европы с Манчестер Юнайтед в сезоне-16/17 и Лигу конференций с Ромой в сезоне-21/22

Армянину посчастливилось стать одним из футболистов, выигравших первый в истории розыгрыш Лиги конференций, внеся заметный вклад в завоевание трофея коллективом Жозе Моуринью. В стане "красных дьявлов" он также был одним из ведущих исполнителей в том сезоне, когда команда под руководством все того же специалиста выиграла Лигу Европы.

Теперь хавбек в стане "нерадзурри" может еще раз вписать свое имя в историю футбола, если его команде удастся победить Манчестер Сити. Однако, в этот раз его тренером является уже другой специалист, а именно Симоне Индзаги.

Генрих Мхитарян / Источник: Getty Images

Напомним, что финалы Лиги конференций и Лиги чемпионов состоятся 7 и 10 июня соответственно. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.