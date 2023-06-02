УЕФА решит вопрос о недопуске Барселоны в еврокубки в ближайшее время
Инстпекторы направили клубу 70 вопросов касательно коррупции.
УЕФА продолжает расследование дела о возможной коррупции Барселоны при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что каталонский клуб стоит исключить из Лиги чемпионов на один сезон, однако глава ассоциации Александар Чеферин не спешит с решением.
В текущий момент УЕФА направила к Барселона список из 70 вопросов, касающихся возможной коррупции. А уже изучив ответы, ассоциация будет принимать окончательное решение.
Барселона намерена как можно скорее покончить с этим делом и планирует отправить все необходимые документы уже в ближайшее время, утверждает Marca.
Ранее также стало известно, что каталонцы всеми силами пытается избавиться от своего игрока.