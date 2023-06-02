Фанаты Валенсии подали иск на Анчелотти

Болельщики Валенсии подали иск в прокуратуру с просьбой наказать главного тренера Реала Карло Анчелотти, пишет AS.

В матче 35-го тура Ла Лиги между Реалом и Валенсией вспыхнул расистский скандал после того, как фанаты "летучих мышей" начали оскорблять Винисиуса.

В итоге федерация наказала клуб закрытием одной из трибун на три матча и штрафом в 27 тысяч евро. А после матча Анчелотти сказал в интервь, что вся Месталья оскорбляла бразильца.

В ответ на это Ассоциация малых акционеров Валенсии (APAVCF) подала иск в прокуратуру на Карло Анчелотти.

"Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесен ущерб имиджу Валенсии и ее болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем еще один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти", – говорится в заявлении APAVCF.

Ранее, напомним, фанаты Ромы атаковали главного арбитра финального матча ЛЕ в аэропорту.