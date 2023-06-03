Определился первый новичок Лиги 1

Клуб, давший путевку в футбол ряду звезд французского, сыграет в элитном дивизионе страны.

Стал известен первый новичок сезона-2023/24 в чемпионате Франции. Им стал Гавр.

"Небесные и темно-синие" обыграли в последнем туре второго дивизиона Дижон, что позволило им повысится в классе.

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Гавр сыграет в Лиге 1 впервые с сезона-2008/09. Тогда они заняли последнее 20 место и вылеетели.

Стоит отметить, что в системе клуба занимался ряд известных футболистов, таких как: Рияд Марез, Поль Погба, Стив Манданда и другие.