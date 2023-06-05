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Датский клуб продлил аренду легионера Динамо

Орхус воспользовался разрешением ФИФА.
Сегодня, 00:58
Миккель Дуэлунд / Орхус
Миккель Дуэлунд / Орхус

Датский Орхус продлил аренду одного из легионеров киевского Динамо. Речь идет о Миккеле Дуэлунде.

Как сообщает пресс-служба клуба, Орхус воспользовался разрешением ФИФА на то, чтобы оставить в клубе вингера. Новое арендное соглашение Дуэлунда и Орхуса рассчитано до конца сезона-2023/24.

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Датчанин перебрался в местную команду в начале 2023 года. До этого он выступал за НЕК Неймеген на правах аренды.

Стоит отметить, что 25-летний вингер перербрался в киевское Динамо из Мидтьюланна в 2018 году. За столичный клуб сыграл в 26 поединках, забив три гола и отдав одну результативную передачу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Миккель Дуэлунд

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