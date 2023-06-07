Манчестер Юнайтед примет решение по Гринвуду в ближайшие несколько недель
Манчестер Юнайтед близится к завершению своего внутреннего расследования по делу Мэйсона Гринвуда.
Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении, а также в нападении с нанесением телесных повреждений в октябре 2022 года.
Королевская прокуратура сняла с него эти обвинения в феврале. Это привело к внутреннему расследованию клуба, которое продолжается, чтобы решить, будет ли ему разрешено снова представлять клуб.
Согласно Manchester Evening News, Манчестер Юнайтед может принять решение о будущем форварда в ближайшие несколько недель.
MEN предполагает, что расследование может быть завершено, пока ведутся переговоры о возможной продаже клуба.
Читай также: Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря
Окончательное решение будет принято владельцами "красных дьяволов" вместе с исполнительным директором Ричардом Арнольдом.
Напомним, что из-за этих обвинений 21-летний футболист не играет с января 2022 года.