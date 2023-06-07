Манчестер Юнайтед примет решение по Гринвуду в ближайшие несколько недель

Судьба молодого футболиста решится уже совсем скоро.

Манчестер Юнайтед близится к завершению своего внутреннего расследования по делу Мэйсона Гринвуда.

Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении, а также в нападении с нанесением телесных повреждений в октябре 2022 года.

Королевская прокуратура сняла с него эти обвинения в феврале. Это привело к внутреннему расследованию клуба, которое продолжается, чтобы решить, будет ли ему разрешено снова представлять клуб.

Согласно Manchester Evening News, Манчестер Юнайтед может принять решение о будущем форварда в ближайшие несколько недель.

MEN предполагает, что расследование может быть завершено, пока ведутся переговоры о возможной продаже клуба.

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Окончательное решение будет принято владельцами "красных дьяволов" вместе с исполнительным директором Ричардом Арнольдом.

Напомним, что из-за этих обвинений 21-летний футболист не играет с января 2022 года.