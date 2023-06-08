Барселона: Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями

Барселона сделала официальный комментарий по поводу перехода Лионеля Месси в Интер Майами.

В заявлении говориться, что каталонцы с уважением отнеслись к позиции игрока, а также раскрыли подробности переговоров.

"Барселона желает Лионелю Месси успехов в его новом профессиональном этапе. Жоан Лапорта и Хорхе Месси согласились сотрудничать, чтобы болельщики Барсы смогли должным образом попрощаться с футболистом".

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"5 июня Хорхе Месси, отец и представитель игрока, сообщил президенту клуба Жоану Лапорте о решении Лео присоединиться к Интеру Майами, несмотря на то, что ему было представлено предложение от Барсы, учитывая желание Барселоны и Лионеля Месси, чтобы игрок снова надел сине-гранатовую футболку.

Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, как можно дальше от центра внимания и давления, которому он подвергался в последние годы", - говорится в заявлении клуба.

Ранее аргентинец объяснил, почему не вернулся в каталонский клуб.