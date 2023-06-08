Манчестер Юнайтед готовит переход игрока Челси

Манчестер Юнайтед может усилить центр поля футболистом лондонского Челси.

"Красные дьяволы" намерены сделать лондонцам стартовое предложение по Мейсону Маунту. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Англичанин заинтересован в трансфере и готов сменить "синих" на манкунианцев.

Однако клубы все же далеки от сделки, ведь, как уточняет все тот же Романо, предложение, которое руководство МЮ собирается представить Челси далеко от запросов столичного клуба.

Отметим, что ранее в СМИ была информация, что руководство Челси не готово отпускать Маунта менее чем за 70 млн евро.

В прошлом сезоне Мейсон провел 35 игр во всех клубных турнирах, забив три гола и отдав 6 результативных передач.