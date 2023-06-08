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Хави рассказал, почему Месси решил перейти в Интер Майами

Испанский специалист поддержал бывшего одноклубника.
Сегодня, 15:20
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о решении нападающего Лионеля Месси перебраться в Интер Майами.

"Мы должны уважать его. Часто нам не хватает эмпатии. Быть Месси нелегко. Учитывая внимание, которое ему уделяют, он не может жить спокойно. Он всегда должен быть лучшим во всем.

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Месси объяснил это естественным образом. У него был непростой этап, и он больше не хочет находиться в такой ситуации, под таким вниманием. Он очень хорошо все объяснил. Он захотел снизить уровень давления и напряжения. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лео во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

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