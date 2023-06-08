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Реал готов подписать лидера Тоттенхэма

Переговоры по покупке Харри Кейна, вероятно, будут непростыми.
Сегодня, 16:36
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Реал готов начать переговоры о приобретении лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

Как сообщает испанец Рамон Альварес, "сливочные" близки к тому, чтобы сделать "шпорам" первое предложение. Оно составит 80 млн евро сразу + 20 млн бонусами.

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Однако, оценки английского форварда у сторон разнятся, ведь лондонцы намерены получить не менее 130 млн евро фиксированной платой. При этом мадридцы рассчитывают подписать футболиста довольно рано, а именно до конца июня, ведь после этого начнется предсезонный сбор.

Отмечается, что трансфер Кейна это инициатива Карло Анчелотти. Боссы столичного клуба пообещали итальянцу, что подпишут нападающего.

Напомним, что в прошлом сезоне Харри забил 30 голов и отдал 3 ассистов в 38 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхем Реал Мадрид

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