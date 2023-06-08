Хави: Барселона не создана для Лиги Европы

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал игру команды в Лиге Европы.

"Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы.

Извините, но Барселона не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.

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Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней", – сказал испанец в интервью Movistar+.

Напомним, в прошлом сезоне Барселона вылетела от Манчестер Юнайтед в первом раунде плей-офф Лиги Европы. До этого клубу не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.