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Хави: Барселона не создана для Лиги Европы

Испанский специалист не учел результаты последних двух кампаний.
Сегодня, 17:36
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал игру команды в Лиге Европы.

"Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы.

Извините, но Барселона не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.

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Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней", – сказал испанец в интервью Movistar+.

Напомним, в прошлом сезоне Барселона вылетела от Манчестер Юнайтед в первом раунде плей-офф Лиги Европы. До этого клубу не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Барселона хави

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