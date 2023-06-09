Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду

Таким образом клуб выиграет для себя время для итогового решения по футболисту.

Манчестер Юнайтед рассмотрит возможность отправки Мейсона Гринвуда в аренду в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.

Утверждается, что руководство клуба рассматривает возможность переезда Гринвуда за границу на срок до года.

Возможными пунктами назначения 21-летнего игрока называются Италия, Испания и Турция.

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Также утверждается, что "красные дьяволы" могут принять решение о разрыве контракта с игроком, если они обнаружат, что он значительно испортил имидж клубу.

В ином случае они завершат проверку и отправят его за границу, чтобы дать себе больше времени, чтобы понять, что делать с футболистом дальше.