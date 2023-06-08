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Манчестер Юнайтед нашел способ подписать Кейна

Манкунианцы просто подождут окончания его контракта.
Сегодня, 17:25
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Манчестер Юнайтед не собирается тратить лето на переговоры по Харри Кейна, а просто попробует подписать его бесплатно следующим летом, утверждает The Athletic.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий Тоттенхэма может оказаться в мадридском Реале, но все зависит от того, смогут ли Перес и Леви договориться о цене.

Кроме того руководство МЮ дало задание Джону Мерто проверить, так ли решительно настроен президент "шпор", как показывает. В любом случае манкунианцы не будут вступать в долгие торги по Кейну, чтобы не повторять ситуацию с Френки Де Йонгом прошлым летом.

Если Харри Кейн останется в Тоттенхэме, то МЮ попросту попробует подписать форварда следующим летом, когда у него истечет контракт. Тен Хаг видит в Харри идеального нападаюющего, потому готов подождать.

Несколько усложняет ситуацию тот факт, что англичанином интересуются также ПСЖ и Бавария. Но у французов, скорее всего, не хватит средств, а Бавария не так сильно интересует Кейна, как Реал или МЮ.

Ранее, напомним, Ливерпуль представил своего первого новичка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Харри Кейн

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