Катарский шейх не откажется от покупки Манчестер Юнайтед даже после установленного дедлайна

Судя по всему, катарский шантаж не удался.

Недавно появилась информация, что катарский шейх Джассим Аль-Тани сделал пятое и последнее предложение по покупке Манчестер Юнайтед.

При этом он поставил ультиматум: либо Глейзеры принимают это предложение до конца пятницы, 9 июня, либо он покидает торги.

Однако все оказалось не таким категорическим. Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Guardian Джейми Джексона, окончательная заявка шейха в размере не более 6 миллиардов фунтов останется в силе, даже если Глейзеры не ответят на нее до дедлайна.

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При этом также появилась информация, что Ineos, компания, которой владеет сэр Джим Рэтклифф, ведет переговоры с Глейзерами о структуре сделки. Но теперь компания не считает себя явным фаворитом на приобретение клуба.