iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Берарди может покинуть Сассуоло после 10 лет в клубе

Доменико долго ждал повышения.
Сегодня, 17:00
Доменико Берарди / Getty Images
Доменико Берарди / Getty Images

Итальянский нападающий Доменико Берарди наконец может получить долгожданное повышение, пишет TMW..

28-летний игрок может присоединиться к Лацио, которые готовы заплатить за него около 20 млн евро плюс права на хавбека Маттео Канчельери.

Доменико согласовал с "орлами" условия личного четырехлетнего контракта, по которому будет получать по 2.5 млн евро в год.

Напомним, что Доменико Берарди воспитанник Сассуоло, в 2013 году Ювентус выкупил на него права и отдал нападающего обратно "нероверди" в аренду. А спустя два года клуб выкупил Берарди обратно.

В итоге Доменико провел в моденском клубе 10 сезонов, сыграл 352 матча, в которых отличился 133 голами и 91 ассистом.

Ранее также стало известно, что Рома хочет вернуть Альваро Морату обратно в итальянский чемпионат.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио сассуоло доменико берарди

Статьи по теме

Лацио впервые в XXI веке попал в топ-2 Серии А Лацио впервые в XXI веке попал в топ-2 Серии А
Лацио в голевой перестрелке оказался сильнее Кремонезе Лацио в голевой перестрелке оказался сильнее Кремонезе
Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Милан - Лацио 2:0 видео голов и лучших моментов матча Серии А Милан - Лацио 2:0 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе
Европа17:59
Хавбек Динамо похвастался патриотическим тату
Европа17:24
Замена Лунину: Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря
Европа17:00
Берарди может покинуть Сассуоло после 10 лет в клубе
Европа16:59
Ньюкасл вдвое сократил трансферный бюджет на лето
НБА16:32
"Чертов сексуальный наркоман": еще одна девушка обвинила Зайона в измене
Европа16:31
Официально: Фран Гарсия вернулся в Реал Мадрид
Сборные15:47
Звезда НБА не сыграет за сборную Словении на чемпионате мира-2023
15:42
Украина сыграет с Марокко на Socca World Cup 2023: онлайн-трансляция
Европа15:32
Рома может подписать форварда мадридского Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK