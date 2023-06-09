Берарди может покинуть Сассуоло после 10 лет в клубе

Итальянский нападающий Доменико Берарди наконец может получить долгожданное повышение, пишет TMW..

28-летний игрок может присоединиться к Лацио, которые готовы заплатить за него около 20 млн евро плюс права на хавбека Маттео Канчельери.

Доменико согласовал с "орлами" условия личного четырехлетнего контракта, по которому будет получать по 2.5 млн евро в год.

Напомним, что Доменико Берарди воспитанник Сассуоло, в 2013 году Ювентус выкупил на него права и отдал нападающего обратно "нероверди" в аренду. А спустя два года клуб выкупил Берарди обратно.

В итоге Доменико провел в моденском клубе 10 сезонов, сыграл 352 матча, в которых отличился 133 голами и 91 ассистом.

Ранее также стало известно, что Рома хочет вернуть Альваро Морату обратно в итальянский чемпионат.