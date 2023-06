"Я счастлив с супругой": Де Брюйне с юмором отреагировал на вопрос о Холанде

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне с юмором ответил на вопрос о взаимоотношениях с одноклубником Эрлингом Холандом.

Бельгийца спросили была ли у них с норвежцем "любовь с первого взгляда". Де Брюйне решил подойти к ответу "серьезно", однако, этим лишь рассмешил присутствующих в зале.

"Нет, нет. Я счастлив со своей супругой", - заявил футболист на предматчевой пресс-конференции к финалу Лиги чемпионов, также не сумев сдержать смеха.

🗣 "No, no. I'm happy with my wife." 😂



Kevin De Bruyne on whether it was love at first sight with Erling Haaland pic.twitter.com/CoxVJK8R0h