Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Неймара

Аль-Хиляль хочет подписать нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает издание CBC Sports.

Представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы договориться о трансфере. Аль-Хиляль готов предложить ПСЖ 45 млн евро.

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Самому Неймару клуб предлагает 200 млн в год. Условия совпадают с теми, на который Криштиану Роналду переходил в Ан-Наср.

Сам парижский гранд хотел был избавиться от проблемного бразильца. Контракт футболиста с ПСЖ истекает летом 2025 года.