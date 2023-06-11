Каррагер - о Мак Аллистере: Подписать за 35 млн фунтов чемпиона мира – кража
Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер высказался о переходе хавбека Алексиса Мак Аллистера в стан "красных".
"Безусловно, он хороший игрок, но станет ли он хорошим подписанием, мы увидим, когда начнется сезон. Похоже, он может играть на любой позиции в центре поля, и это поможет Ливерпулю. Он выглядит суперталантом.
Брайтон – блестящая команда. Единственное, что я хотел бы сказать, – многие игроки, уйдя из Брайтона, не показали тот же уровень в других клубах.
Но это отличное подписание, особенно с учетом цены. 35 миллионов фунтов за победителя чемпионата мира с опытом в АПЛ, которому всего 24 года, – это просто кража.
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Им нужен, по крайней мере, еще один полузащитник – думаю, Ливерпуль в итоге подпишет еще как минимум двух игроков полузащиты.
Также я думаю, что им понадобится защитник. Будет это центральный или крайний защитник, еще предстоит выяснить.
Сейчас много говорят о том, сохранит ли Ливерпуль ту систему, с которой они закончили сезон, мне кажется, это действительно интересно. Но я думаю, что они подпишут еще трех игроков: защитника и двух полузащитников", – сказал Каррагер в интервью Sky Sports.
Детали контракта официально не раскрываются, однако, по сообщениям СМИ аргентинец подписал соглашение до 2028 года.