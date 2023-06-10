Ливерпулю не удастся подписать хавбека Боруссии Менхенгладбах

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Куадио Коне попал в шорт-лист Ливерпуля. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

22-летний француз является одним из потенциальных трансферов, но на данном этапе не является приоритетной целью.

В свою очередь Боруссия готова продать футболиста более чем за 30 миллионов евро. Пока клуб не имеет конкретных предложений.

В текущем сезоне на счету Коне один гол и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии.