iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпулю не удастся подписать хавбека Боруссии Менхенгладбах

Немецкий клуб задрал высокую цену.
Вчера, 22:22
Куадио Коне / Getty Images
Куадио Коне / Getty Images

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Куадио Коне попал в шорт-лист Ливерпуля. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

22-летний француз является одним из потенциальных трансферов, но на данном этапе не является приоритетной целью.

В свою очередь Боруссия готова продать футболиста более чем за 30 миллионов евро. Пока клуб не имеет конкретных предложений.

В текущем сезоне на счету Коне один гол и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Боруссия Менхенгладбах Куадио Коне

Статьи по теме

Форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ Форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ
Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии
Ливерпуль согласовал контракт с сыном легендарного футболиста Ливерпуль согласовал контракт с сыном легендарного футболиста
Полузащитник Ливерпуля переберется в Вердер Полузащитник Ливерпуля переберется в Вердер
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:39
Манчестер Сити - Интер 1:0 Видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:36
Форвард Ман Сити отметился уникальным достижением, никто ранее подобно не делал
Европа00:35
Ман Сити и Вест Хэм выиграли еврокубки после того, как их покинули украинцы
Лига Чемпионов00:24
Манчестер Сити стал 23-м клубом, который выиграл Лигу чемпионов
Лига Чемпионов00:15
Шахтер будет в третьей корзине во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:02
Манчестер Сити обыграл Интер и выиграл Лигу чемпионов
Вчера, 23:51
Лига Чемпионов23:51
Бразильская солидарность: певица поддержала Винисиуса во время выступления на финале Лиги чемпионов
Европа23:49
В Баварии подтвердили переход Геррейру
НБА23:35
Торонто назначит главным тренером сербского ассистента из Мемфиса
Европа23:20
Жоржиньо может покинуть Арсенал ради воссоединения с любимым тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK