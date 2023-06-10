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Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии

Павар может продолжить карьеру в Англии.
Сегодня, 18:20
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Защитник Баварии Бенжамен Павар попал в сферу интересов Ливерпуля. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

"Бенжамен Павар проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. Ливерпуль сейчас является одним из возможных кандидатов.

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Ранее уже было известно об интересе Челси и Барселоны, а также итальянских Милана и Интера", – написал Фальк.

Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

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