Ливерпуль вступил в борьбу за футболиста Баварии
Павар может продолжить карьеру в Англии.
Защитник Баварии Бенжамен Павар попал в сферу интересов Ливерпуля. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
"Бенжамен Павар проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. Ливерпуль сейчас является одним из возможных кандидатов.
Читай также: Ливерпуль согласовал контракт с сыном легендарного футболиста
Ранее уже было известно об интересе Челси и Барселоны, а также итальянских Милана и Интера", – написал Фальк.
Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.
В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.