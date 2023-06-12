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Гвардиола в будущем намерен покинуть работу в клубном футболе

Испанец хочет возглавить какую-то из сборных.
Сегодня, 15:36
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола определился с будущим после завершения своего контракта с Манчестер Сити.

Как сообщает The Guardian, испанец намерен покорить футбол сборных, возглавив какую-то национальную команду.

Ранее в планах Пепа было отправиться в чемпионат Италии, чтобы достичь успеха в четырех лучших лигах Европы, однако, от этого он решил отказаться.

Напомним, ранее сообщалось, чтоГвардиола намерен не продлевать контракт с "горожанами".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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