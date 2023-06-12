Гвардиола в будущем намерен покинуть работу в клубном футболе
Испанец хочет возглавить какую-то из сборных.
Пеп Гвардиола определился с будущим после завершения своего контракта с Манчестер Сити.
Как сообщает The Guardian, испанец намерен покорить футбол сборных, возглавив какую-то национальную команду.
Ранее в планах Пепа было отправиться в чемпионат Италии, чтобы достичь успеха в четырех лучших лигах Европы, однако, от этого он решил отказаться.
Напомним, ранее сообщалось, чтоГвардиола намерен не продлевать контракт с "горожанами".