Гвардиола в будущем намерен покинуть работу в клубном футболе

Пеп Гвардиола определился с будущим после завершения своего контракта с Манчестер Сити.

Как сообщает The Guardian, испанец намерен покорить футбол сборных, возглавив какую-то национальную команду.

Ранее в планах Пепа было отправиться в чемпионат Италии, чтобы достичь успеха в четырех лучших лигах Европы, однако, от этого он решил отказаться.

Напомним, ранее сообщалось, чтоГвардиола намерен не продлевать контракт с "горожанами".