Интер готовится продлить контракт с главным тренером

Миланский Интер планирует продлить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Действующий контракт 47-летнего специалиста с "нерадзурри" рассчитан до лета 2024 года, а в клубе намерены пролонгировать договор еще на один сезон - до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны встретятся, чтобы окончательно согласовать все условия нового контракта и закрыть сделку.

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Индзаги возглавляет Интер с лета 2021 года. Под его руководством миланская команда выиграла два Кубка и два Суперкубка Италии.

В нынешнем сезоне "нерадзурри" финишировали в Серии А на третьем месте и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили со счетом 0:1 Манчестер Сити.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).