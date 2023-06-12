iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер готовится продлить контракт с главным тренером

Симоне Индзаги, который вывел миланцев в финал Лиги чемпионов, подпишет новый договор.
Сегодня, 16:19
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Миланский Интер планирует продлить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Действующий контракт 47-летнего специалиста с "нерадзурри" рассчитан до лета 2024 года, а в клубе намерены пролонгировать договор еще на один сезон - до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны встретятся, чтобы окончательно согласовать все условия нового контракта и закрыть сделку.

Читай также: "Такие неудачи делают сильнее": Тренер Интера отреагировал на поражение в финале Лиги чемпионов

Индзаги возглавляет Интер с лета 2021 года. Под его руководством миланская команда выиграла два Кубка и два Суперкубка Италии.

В нынешнем сезоне "нерадзурри" финишировали в Серии А на третьем месте и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили со счетом 0:1 Манчестер Сити.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Симоне Индзаги

Статьи по теме

Загулял: Легенда Интера исчез перед финалом Лиги чемпионов, хотя должен был комментировать матч Загулял: Легенда Интера исчез перед финалом Лиги чемпионов, хотя должен был комментировать матч
"Этот чертов трофей так сложно выиграть": Гвардиола эмоционально отреагировал на победу в Лиге чемпионов "Этот чертов трофей так сложно выиграть": Гвардиола эмоционально отреагировал на победу в Лиге чемпионов
Финал Лиги чемпионов четвертый год подряд завершился с идентичным счетом Финал Лиги чемпионов четвертый год подряд завершился с идентичным счетом
"Такие неудачи делают сильнее": Тренер Интера отреагировал на поражение в финале Лиги чемпионов "Такие неудачи делают сильнее": Тренер Интера отреагировал на поражение в финале Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Бокс16:55
Андрей Стрихарский: С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек
Европа16:50
Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
Европа16:19
Интер готовится продлить контракт с главным тренером
Футбол16:17
Брюгге подписал конкурента для Яремчука
Европа15:40
Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона
Европа15:36
Гвардиола в будущем намерен покинуть работу в клубном футболе
Футбол15:01
По стопам легенд: Винисиус получит новый номер в Реале
Евро-202414:50
"Всегда классно играть против сильных": Мудрик высказался о поединке со сборной Германии
Европа14:33
Легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии
Теннис14:30
Парный рейтинг WTA: Людмила Киченок - покинула ТОП-10, Крейчикова вошла в тройку лучших
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK