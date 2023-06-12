Экс-хавбек Ливерпуля может остаться в АПЛ
Англичанин близок к тому, чтобы присоединиться к команде, которая будет выступать в еврокубках.
Алекс Окслейд-Чемберлен вскоре может подписать контракт с Астон Виллой.
Как сообщает Liverpool Echo, вилланы готовы подобрать игрока, который в июле станет свободным агентом.
Незадолго до конца сезона-2022/23 мерсисайдцы объявили, что не будут предлагать 29-летнему полузащитнику новый контракт, а потому он покинет Энфилд в статусе свободного агента.
Этим намерена воспользоваться Астон Вилла, которая хочет усилить состав перед участием в Лиге конференций в следующем сезоне.
Напомним, что ранее Астон Вилла договорилась о контракте с Юри Тилемансом, который бесплатно покинет Лестер.