Арсенал и Вест Хэм близки к согласованию трансфера Райса

Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс близок к переходу в Арсенал. Об этом сообщает издание The Guardian.

Стороны уже обсуждают условия трансфера. Клубы близки к согласованию суммы выкупа игрока. "Канониры" заплатят за футболиста более 100 миллионов фунтов.

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Руководство "молотобойцев" уже смирилось с уходом игрока. Сделка с Арсеналом может быть закрыта в ближайшее время.

Напомним, на игрока также претендуют Бавария, Челси, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

В уже минувшем сезоне на счету 24-летнего англичанина четыре гола и два ассиста в 37 матчах АПЛ.