Лидер Кристал Пэлас отказался становиться одноклубником Роналду

Заа близок к переходу в стан парижан.

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, предложил ивуарийцу двухлетний контракт почти на 600 тысяч фунтов в неделю.

30 июня нынешнего года Заа может стать свободным агентом. Его нынешний клуб предлагает ему 200 тысяч в неделю, но игрок откажется от обоих предложений.

В свою очередь ивуариец предпочел бы остаться в Европе. Нападающий готов перебраться в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на продажу.