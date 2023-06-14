Аталанта определилась с будущим Коваленко

Украинец должен вернуться в команду из Бергамо после двух лет в аренде в Специи.

Аталанта определилась с будущим полузащитника Виктора Коваленко, ранее выступавшего на правах аренды за Специю.

"Орлята" не сумели сохранить прописку в Серии А, из-за чего не активировали опцию выкупа 27-летнего футболиста, и теперь он должен будет вернуться в команду из Бергамо.

Тем не менее, как сообщает TuttoAtalanta, бергамаски не рассчитывают на украинского хавбека и намерены с ним распрощаться. Клуб будет готов выслушать предложения по игроку от потенциальных покупателей.

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Напомним, что Коваленко последние два сезона провел в аренде в Специи. В нынешней кампании украинский полузащитник принял участие в 20 матчах, отличившись одной результативной передачей. "Орлята" в поединке плей-офф за сохранение места в Серии А потерпели поражение 1:3 от Вероны и покинули высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Коваленко получил среднюю оценку в матче за сохранение прописки в Серии А.