Реал официально представил Беллингема

Англичанин взял номер, который был у Зинедина Зидана.

Мадридский Реал официально представил Джуда Беллингема.

"Сливочные" провели презентацию английского полузащитника в качестве своего игрока. Джуд будет выступать под пятым номером.

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Отметим, что ранее под этим номером в Реале играл Зинедин Зидан, а в прошлом сезоне "пятерка" принадлежала Хесусу Вальехо, который теперь будет играть под 24-м.

Напомним, Беллингем перешел в Реал из дортмундской Боруссии. Испанский клуб отдал за 19-летнего игрока более 100 миллионов евро.