Реал официально представил Беллингема
Англичанин взял номер, который был у Зинедина Зидана.
Мадридский Реал официально представил Джуда Беллингема.
"Сливочные" провели презентацию английского полузащитника в качестве своего игрока. Джуд будет выступать под пятым номером.
5️⃣ @BellinghamJude 5️⃣#HeyJude pic.twitter.com/W37geUYWIc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023
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Отметим, что ранее под этим номером в Реале играл Зинедин Зидан, а в прошлом сезоне "пятерка" принадлежала Хесусу Вальехо, который теперь будет играть под 24-м.
🆕 @BellinghamJude 🆕#HeyJude pic.twitter.com/WQ4A82jGaP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023
Напомним, Беллингем перешел в Реал из дортмундской Боруссии. Испанский клуб отдал за 19-летнего игрока более 100 миллионов евро.