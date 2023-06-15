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Реал официально представил Беллингема

Англичанин взял номер, который был у Зинедина Зидана.
Сегодня, 13:51
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Мадридский Реал официально представил Джуда Беллингема.

"Сливочные" провели презентацию английского полузащитника в качестве своего игрока. Джуд будет выступать под пятым номером. 

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Отметим, что ранее под этим номером в Реале играл Зинедин Зидан, а в прошлом сезоне "пятерка" принадлежала Хесусу Вальехо, который теперь будет играть под 24-м.

Напомним, Беллингем перешел в Реал из дортмундской Боруссии. Испанский клуб отдал за 19-летнего игрока более 100 миллионов евро.


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