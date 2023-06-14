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В Боруссии прокомментировали переход Беллингема в Реал

В немецком клубе пожелали удачи своему экс-футболисту.
Сегодня, 20:51
Ханс-Йоахим Ватцке / Getty Images
Ханс-Йоахим Ватцке / Getty Images

Генеральный директор Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке высказался об ухоже Джуда Беллингема. 

"Мы благодарим Джуда за три года, наполненные страстью к дортмундской Боруссии. Мы фантастически провели время вместе.

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Мы также благодарим мадридский Реал за всегда честные и конструктивные переговоры", – сказал Ватцке в интервью клубному сайту.

Напомним, за англичанина "сливочные" заплатят более 100 млн евро + бонусы. Сам футболист скоро пройдет медицинские тесты и подпишет контракт на шесть лет.

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