В Боруссии прокомментировали переход Беллингема в Реал

Генеральный директор Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке высказался об ухоже Джуда Беллингема.

"Мы благодарим Джуда за три года, наполненные страстью к дортмундской Боруссии. Мы фантастически провели время вместе.

Читай также: Мбаппе, Киммих и Доннарумма: как могла бы выглядеть новая версия Galacticos

Мы также благодарим мадридский Реал за всегда честные и конструктивные переговоры", – сказал Ватцке в интервью клубному сайту.

Напомним, за англичанина "сливочные" заплатят более 100 млн евро + бонусы. Сам футболист скоро пройдет медицинские тесты и подпишет контракт на шесть лет.