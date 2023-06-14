В Боруссии прокомментировали переход Беллингема в Реал
В немецком клубе пожелали удачи своему экс-футболисту.
Генеральный директор Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке высказался об ухоже Джуда Беллингема.
"Мы благодарим Джуда за три года, наполненные страстью к дортмундской Боруссии. Мы фантастически провели время вместе.
Читай также: Мбаппе, Киммих и Доннарумма: как могла бы выглядеть новая версия Galacticos
Мы также благодарим мадридский Реал за всегда честные и конструктивные переговоры", – сказал Ватцке в интервью клубному сайту.
Напомним, за англичанина "сливочные" заплатят более 100 млн евро + бонусы. Сам футболист скоро пройдет медицинские тесты и подпишет контракт на шесть лет.