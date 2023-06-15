Салах встретился с президентом ПСЖ

Мохамед Салах встретился с Нассером Аль-Хелаифи в Марокко, утверждает GFFN.

Нападающий Ливерпуля после ЧМ в Катаре много общается с Аль-Хелаифи, и эта встреча лишь одна из нескольких. При этом издание не знает, что именно эти двое обсуждали.

Есть вероятност, что стороны могли обсуждать потенциальный трансфер египтянина в Париж. Ведь ранее Аль-Хелаифи говорил, что Салах мог бы стать заменой Месси.

При этом сейчас ПСЖ ведет активну трансферную кампанию, уже согласованы сделки по Мануэлю Угарте и Марко Асенсио.

Но вот попробуют ли парижане подписать лидера Ливерпуля - вопрос непростой. Это может быть очень дорогой сделкой, ведь вряд ли английский клуб так просто отпустит свой ценный актив.

Ранее, напомним, сообщалось, что Вест Хэм отклонил первое предложение Арсенала по Райсу.