Официально: экс-тренер Роналду возглавил Наполи

Руди Гарсия возвращается в Италию после года работы в Саудовской Аравии.

Наполи на своем официальном сайте объявил о назначении Руди Гарсии новым главным тренером команды.

Первым об этом сообщил президент партенопейцев Аурелио Де Лаурентис.

"Имею удовольствие сообщить, что после встречи с ним в течение последних 10 дней господин Руди Гарсия станет новым тренером Наполи. Искренний привет ему и большой удачи!", - написал президент в своих социальных сетях.

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

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За свою многолетнюю тренерскую карьеру французский наставник поработал в таких командах, как Сент-Этьен, Дижон, Лилль, Марсель и Лион. На его счету также три года во главе Ромы - его единственный опыт в Италии.

Последний год Руди Гарсия провел в роли тренера саудовского Ан-Насра, за который выступает Криштиану Роналду.

Напомним, что в конце сезона-2022/23 стало известно, что Лучано Спаллетти покинет Наполи, после чего клуб начал поиски нового тренера.