Хорошо, что в разных группах: В Барселоне оказались счастливы чемпионству Баварии

Хавбек Баварии Леон Горетцка заявил, что в Барселоне были счастливы чемпионству мюнхенцев.

"У меня нет других планов, кроме как остаться в Баварии! У нас большие цели на следующий год.

Мы уже шутили об этом с тер Штегеном. Он сказал мне, что в Барселоне очень рады, что мы все-таки выиграли чемпионат Германии – мы не попадем в одну группу в Лиге чемпионов на жеребьевке.

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То, что мы снова стали чемпионами, не меняет того факта, что в следующем сезоне мы хотим побеждать во всех соревнованиях", – сказал немец в интервью Sport1.

Напомним, оба клуба стали чемпионами своих стран и таким образом, они не смогут попасть в одну группу.