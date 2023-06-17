Эвертон Миколенко интересуется форвардом сборной Швеции

Но сам игрок предпочитает другой вариант развития карьеры.

Мерсисайдский Эвертон предпочитает усилить линию атаки форвардом сборной Швеции Виктором Дьокерешем.

Как сообщает португальское издание A bola, "ириски" сделали футболисту предложение контракта. Также поступил и Брайтон, однако, сам игрок намерен отклонить оба варианта.

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Дьокереш предпочитает переход в стан португальского Спортинга, который готов удовлетворить запросы Ковентри и заплатить за шведа с венгерскими корнями 20 млн евро.

В прошедшем сезоне Виктор провел за клуб из Чемпионшипа 50 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 12 ассистов, однако, это не помогло команде подняться в АПЛ. В финале плей-офф Ковентри уступил Лутону.